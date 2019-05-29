شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زاك إيفرون يشارك جمهوره تجربة "حمام الماء المتجمد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شارك النجم العالمي زاك إيفرون جمهوره تجربة حمام الماء المتجمد، حيث نشر صور له من تجربته الجلوس في حوض من الماء المتجمد.
من جانب آخر يجسد زاك إيفرون دور أشهر سفاح فى العالم، وهو "تيد بندى" وذلك فى فيلم "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"، ويقوم بإخراج العمل المخرج العالمى "جو بيرلنجر".
زاك إيفرون قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Hairspray" و " Me and Orson Welles " و" Charlie St. Cloud " و" New Year's Eve " و" The Paperboy "، وغيرهم .
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