محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها بحالة صحية جيدة، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها حول إصابتها بجلطة أو ما شابه.
وأضافت "رجاء" في تصريح خاص لمصراوي: "زعلانة جدًا من المواقع والسوشيال، اللي بينشروا أخبار ومعلومات غلط، ليه يكتبوا كدة ويسألوا أي حد غيري، طيب ما يكلموني وأنا أقولهم إني بقيت كويسة".
وتابعت: "كل ما تعرضت له، هو جفاف بسبب صيامي أثناء عودتي من مدينة دبي الإماراتية، ولم أدخل العناية المركزة كما قيل، وأنا حاليا أجلس في منزلي بصحة جيدة".
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تعرضت لوعكة صحية استلزمت دخولها المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية، وخرجت بعد يوم واحد من المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي لمصراوي: "زعلانة من المواقع والسوشيال أنا صحتي كويسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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