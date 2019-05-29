تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان!

استمر الإعلامي اللبناني نيشان بنشر آية قرآنية يوميًا منذُ بداية الشهر الفضيل الأمر الذي أثار استغراب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأن نيشان مسيحي الديانة وفيما بعد أعلن نيشان عن سر نشره لأيات قرأنية يوميا كاشفا عن خوضه تحديًا جديدًا طوال شهر رمضان، وهو إلزام نفسه بحفظ آية يوميًا من القرآن الكريم.

وفي يوم من الأيام تعرض نيشان لهجوم قاس بسبب نشره لآية قرآنية في إحدى المرات من سورة البقرة، ورد عبر “تويتر” على أحد المتابعات: “فقط لأني دونت هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدت صوابك؟ عزيزتي، هذا حسابي أغرد كما يحلو لي أؤمن كما أشاء، أحفظ الآيات القرآنية كما أختار تعلمي أنت القراءة في جميع الكتب السماوية كفي عن التعصب! في الإيمان نور أما في التعصب نفاق تحياتي”. والمطلع على شخصية الإعلامي نيشان، يلاحظ أنه يحفظ أجزاء عدة من القرآن الكريم ودائمًا ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.