الجمعة.. رامي صبري في سهرة رمضانية خاصة بالشيخ زايد

أعلن الفنان رامي صبري سهرة رمضانية خاصة في مدينة الشيخ زايد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ومن المقرر أن تقام السهرة يوم الجمعة الموافق 31 مايو، في "جاليريا" بالشيخ زايد. يذكر أن رامي صبري يستعد لطرح ألبومه الجديد لصيف 2019، بعد إصدار آخر ألبوماته "الراجل" في عام 2017.

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