خضعت الفنانة هاجر الشرنوبي، بعد نجاح دورها "صدفة" في مسلسل "لمس أكتاف"لـ "لوك جديد "ومختلف بالشعر القصير وميك اب ارتيست هادئ بلمسات سما صفوت وقام بتصويرها في الكواليس المصور ابراهيم عزام. هادئ بلمسات سما صفوت وقام بتصويرها في الكواليس المصور ابراهيم عزام. يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاجر الشرنوبي تخضع لأحدث جلسة تصوير في "لمس أكتاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.