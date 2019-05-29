ياسر جلال يشكر الصحفيين والنقاد على دعمهم "لمس أكتاف"

حرص النجم ياسر جلال، على توجيه شكر خاص للصحفيين والنقاد على دعمهم لمسلسل "لمس أكتاف" ومتابعتهم للعمل منذ بداية عرضه على الشاشات.
وأكد "جلال" أنه يتابع جميع ردود الأفعال وسعيد بمصداقية جميع اللقاءات التي تم نشرها بالمواقع أو الصحف، ولذلك حرص على توجيه الشكر لهم.
يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاوع، وهبة عبد الغني، محمد عز، شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنياوي.
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