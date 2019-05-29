كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. قمر هادي23 تكشف سبب ما يحدث من مصائب لهاني سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "قمر هادي " استمرار حالة التشويق والألغاز وكانت البداية مع مشهد قتل شهد" اية سماحة"، وإرسال فيليب"تامرفرج" فيديو يقوم فية بقتل سلمي "سيرين الكافوري" لهادي أبو المكارم" هاني سلامة" وعلى الفور ذهب هادي وتشاجر مع فيليب، أخبرة بأن ماكينة صنع المخدرات وخاصة أسم المخدر "قمر" اشترها منه القرش" أحمد التهامي".

وانتهت الأحداث بشكل مثير للاهتمام حينما كشفت الحلقة ان الشخص المتسبب في كل ما يحدث لهادي أبو المكارم"هاني سلامة" هو صديق عمرة إياد"محمد علاء"، ليفتح الجمهور التساؤول عن السبب في انتقام إياد من هادي، وكيف عرف كل تفاصيل أعماله المشبوبة، ولماذ يريد الانتقام منه؟.

مسلسل "قمر هادي" من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.