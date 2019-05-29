كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويتى محمد الحداد عن مشاركته فى "كلبش ٣" : فخور بالمشاركة فى هذا العمل الضخم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم الكويتى محمد الحداد، إنه سعيد بالمشاركة ضيف شرف فى مسلسل "كلبش ٣"، وأضاف الحداد فى تصريحات صحفية، انه فور تلقى العرض من صناع العمل وافق على الفور، مشيرا أن "كلبش"فى أجزائه السابقة حقق نجاح كبير فى مصر والوطن العربى أيضا، معتبرا أن المسلسل ملحمة درامية تقترب كثيرا من الواقع، وتلمس قضايا الوطن العربى بأكمله.

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وقال الحداد أنه برغم كونه أول ظهور له فى مصر ولكنه تلقى ردود فعل ممتازة على الدور الذى يقدمه، موضحا أنه فخور جدا بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة والفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.

وأضاف الحداد أنه يقدم شخصية ضابط مخابرات كويتى تدرب فى مصر وتربى على يد اللواء جلال "الفنان احمد عبدالعزيز"، مضيفا أنه يأتى خلال احداث المسلسل فى زيارة إلى مصر، ويكون رئيسا للوفد الذى يزور مصر ويتولى مسؤلية حماية وفد كويتى رفيع المستوى أثناء الزيارة، وتقوده الظروف للتواجد مع القوات المصرية التى تواجه الجماعات الإرهابية التى تستهدف هذا الوفد، ويقوم المجموعة بالقبض على الإرهابيين وتصفيتهم.