كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 24 من لمس أكتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال في تمام الحادية عشر مساءا على شاشة "سي بي سي".

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏