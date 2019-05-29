سبع البرمبة .. فيلم العيد لرامز جلال

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كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 03:56 مساءً - في ظل سباق الأفلام السينمائية التي ستطرح بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المقبل يأتي فيلم ” سبع البرمبة ” .
الفيلم من بطولة كلا من رامز جلال وجميلة عوض وبيومي فؤاد وبدرية طلبة ومحمد ثروت ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف ونور قدري .
والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة يونايتد بروس ستوديوز .
ويأتي الفيلم في إطار كوميدي إجتماعي .. وتدور أحداثه حول شاب يعمل مهندس معماري ولكنه ضمن أحداث الفيلم يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من اجل الوصول إلى الفتاة التي يحبها ” جميلة عوض ” والتي تهتم بالرياضة وأغلب عائلتها من ممارسي رياضة كمال الأجسام .
وظهر بإعلان الفيلم النجوم أحمد السقا وياسر جلال وأمير كرارة كضيوف شرف حيث يقلد رامز ياسر جلال في مسلسل رحيم وأمير كرارة في مسلسل كلبش وأحمد السقا في فيلم الجزيرة .
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