مدينة ملاهي تحول حادثة الأميرة ديانا إلى فقرة للتسلية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتحت مدينة ملاهي في الولايات المتحدة نشاطها، باستحضار حادث مصرع الأميرة الراحلة ديانا، وذلك عبر عرض “مسلٍ”.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ذكرت أن مدينة الملاهي National Enquirer Live التي افتتحت في مدينة بيغون فورغ بولاية تينيسي، قدمت عرضا لزوارها عن حادثة مصرع الأميرة ديانا، حيث تركز المدينة على تقديم التاريخ الأمريكي وقصص المشاهير بطريقة ممتعة، لتبدو وكأنها لعبة.

الزوار يمكنهم أيضا رؤية مسرح جريمة مقتل الزوجة السابقة للاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، أو جيه سيمبسون، واللقطة الشهيرة التي يدلي فيها ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، رضيعه من شرفة فندق.

مسئولو المدينة دافعوا عن طريقة عرضهم لحادث السيارة الذي أدى إلى مقتل الأميرة البريطانية ديانا عام 1997، مؤكدين أنه تم التعامل معه بطريقة حساسة و”حتما ليس بصورة سيئة”.

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روبن تيرنر أحد المستثمرين في المدينة قال: لا يوجد دم، لا يوجد شيء من هذا القبيل، سترى حادث السيارة من خلال الرسوم المتحركة، الزوار سيشاهدون المباني التي تحركت في محيطها سيارة الأميرة ديانا من لحظة مغادرة الفندق، إلى مطاردة المصورين “الباباراتيزي” لها، إلى لحظة وقوع الحادثة.

وأضاف أنه سيتم إطلاع الزوار أيضا على نظريات المؤامرة التي راجت حينها، مثل أن الأميرة ديانا كانت حاملا، وأن أمر قتلها “جاء من قصر باكنغهام”.

وفي شكل سريع، جاءت الانتقادات لهذا التصرف، إذ قال المسئول الإعلامي السابق للأميرة الراحلة، ديكي أربيتير: إن فكرة الجذب السياسي في مدينة الملاهي عبر استحضار الحادثة سيئة للغاية، مؤكدا أن كلمة “مبتذل” لا تصف هذه الخطوة كما ينبغي.

وأضاف أربيتير، الذي كان متحدثا باسم العائلة المالكة بين عامي 1998-2000، أن الأميرين ويليام وهاري سيتضايقان بشدة، بسبب تحويل ذكرى والدتهما الراحلة إلى مجرد “تسلية”.