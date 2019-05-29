الموت يفجع الملكة إليزابيث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لحضور جنازة إحدى مساعدتها والتي كانت مقربة إليها بدرجة كبيرة، على الرغم من أن حضور الملكة الجنازة يعد خرقا لقواعد البروتوكول.

صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، ذكرت أن الملكة إليزابيث غاضبة جدا؛ بسبب وفاة مساعدتها أنيت ويلكين، والتي عملت لديها طوال 40 عامًا، إلى أن أصبحت مديرة المنزل، وتوفيت في عمر يناهز الـ72 بعد معاناة مع المرض.

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الصحيفة أضافت أنه من المرجح أن تحضر الملكة جنازة أنيت ويلكين؛ على الرغم من أن عدم حضورها هو قاعدة بروتوكولية.. مشيرة إلى أن الهدف من قاعدة عدم حضور الملكة للجنازات هو أن الملكة لا ترغب في جذب الأنظار أو تكون محط اهتمام.

وتابعت: إن ويلكين كانت مقربة جدًا من الملكة إليزابيث وأهدتها أحد صقورها، كما سمحت لها بالعيش في ويندسور لتكون قريبة من الملكة.. كما نقلت عن مصدر بالعائلة الملكية قوله: إنهم كانوا يصفون ويلكين بـ”الملكة”؛ نظرًا لرقة تصرفها ولغتها، كما أنها كانت دائمًا ما ترتدي ملابس أنيقة وتتعامل بلطف مع الموظفين.

واختتمت الصحيفة بأن الملكة إليزابيث وجميع العائلة أحبوا ويكلين واعتبروها جزءًا من العائلة، مضيفة أنها لم تتزوج وخصصت حياتها لخدمة العائلة الملكية.