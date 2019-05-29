لماذا لم تتزوج درة حتى الآن؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة التونسية درة عن انزعاجها الشديد من السؤال المتكرر لها عن أسباب عدم زواجها حتى الآن.

الفنانة التونسية قالت إنه لا يحق لأحد ان يتدخل بحياة الاخرين، لافتة إلى أن من لم تتزوج، ربما يكون هذا اختيارها الشخصي أو قدرها.

درة أضافت، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”: “نجاح المرأة لا يتلخص في الزواج فقط، وأن من تختار الزواج والإنجاب فهذه حياتها الخاصة وعلينا ألا نتدخل في اختيارات المرأة”.

Advertisements

واختتمت الفنانة التونسية كلامها بمقولة طريفة من أحد أعمالها، بقولها: “خديها مني حكمة يا غالية مينفعكيش غير قرشك وصحتك، ولا رجالة بتنفع ولا أهل بتشفع”.

ذكر أن الفنانة التونسية درة تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسلين أولهما “الحرملك” مع سلاف معمار وأحمد فهمي وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر إسحاق وعمرو علي.

أما المسلسل الثاني هو “المايسترو”، ويشارك في بطولته فتحي الهداوي، أحمد الحفيان، وجيهة الجندوبي، محمد صادق الطرابلسي، محمد سعيد التونسي، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي.