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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية مي عمر للكثير من الانتقادات بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي الدائم لها للعمل في أعماله وزيادة مساحة دورها على حساب الممثلات الأخريات، وكان آخر هذه الأعمال مسلسل “ولد الغلابة”، الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.
مي خرجت عن صمتها لترد على هذه الانتقادات، خلال استضافتها في برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات “روتانا”، بأنه ليس من المهم من يرشحها للعمل، ولا تعتقد أن الجمهور يهمه هذا الأمر أيضاً.
الفنانة المصرية أكدت أن الأهم بالنسبة للجمهور هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة في تأدية الدور كما ينبغي أم لا.
ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوى عثمان، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن، وهو من إخراج محمد سامي.
وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر ترد على اتهامات مجاملة زوجها المخرج لها في «ولد الغلابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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