بلاغ ضد محمد حماقي وعمرو مصطفى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الملحن شريف تاج الدين، رفع دعوى قضائية ضد الملحن عمرو مصطفي والفنان محمد حماقي، يتهمهما فيه بالسرقة.
تاج الدين اتهم عمرو مصطفى وحماقي بسرقة لحن أغنيته “قمرين” للفنان عمرو دياب، وتقديمها في إعلان مستشفى 500 500، الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.
تاج الدين أكد في بيان له أن مقطع الأغنية التي تقول “طبعا طبعا قادرين نعملها” مسروق من أغنيته “ٌقمرين قمرين دول ولا عينيك”، كما أن السرقة ليست فقط في اللحن ولكن في نفس تفعيلة الكلام.
وأضاف أن بداية الأغنية مسروق أيضا من أغنية محمد حماقي نفسه “وافتكرت” التي لحنها تامر علي، وأن الجزء الأخير من الأغنية الذي يحتوي على لحن بدون كلام مسروق منه أيضا من أغنية “سلامات” لعمرو دياب.
الملحن شريف تاج الدين أكد أنه سيقاضى كل من قام بتلك السرقات، كما سيتقدم بشكوى ضدهم لجمعية المؤلفين والملحنين.
وإعلان مستشفى 500 500 شارك به عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمد حماقي، ويسرا، وليلى علوي، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وحلا شيحة، وهنا شيحة، وإياد نصار، وكريم فهمي، وعمرو يوسف، وتامر حبيب، وإنجي المقدم، وغيرهم.
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