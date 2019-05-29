منة فضالي تفجع بوفاة خالتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية منة فضالي بوفاة خالتها، والتي تدعى “فدوة”.

الفنانة المصرية نعت خالتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله خالتي الغالية فدوة”.

الفنانة المصرية أضافت: “ربنا يرحمك ويغفر لك راح اشتقلك كتير خالتو.. كل من عليها فان”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها.

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ومنة فضالي عرض لها مؤخرا وقبل شهر رمضان مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.

الفنانة الشابة عرض لها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت به مع عدد من النجوم ومنهم عبلة كامل ورياض الخولي.