May 29, 2019 طمأن محمد عبدالمجيد الجمهور على صحة والده الفنان الكبير عبد المجيد عبدالله بعد تداول اشاعة اصابته بوعكة صحية ستلزمه الابتعاد عن الغناء نهائياً بأمر طبي. وكتب نجل عبد المجيد عبدالله عبر حسابه على تويتر تغريدة جاء فيها: “الوالد بصحة ممتازة”. وأكمل طالباً عدم التداول بالاشاعات المغرضة وقال: “كفى اشاعات”. نشير ان عبد المجيد عبدالله من أهم الفنانين الخليجيين وفي رصيده المئات من الاعمال الفنية المهمّة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال نجل عبد المجيد عبدالله عن صحة والده؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.