قصي خولي يرُد على أنباء رفضه التجديد مع مُنتجي "خمسة ونص".. فماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان السوري قصي خولي الأخبار المنتشرة على عدد من المواقع الإخبارية حول تصريحاته عن عمله الأخير "خمسة ونص" ورفضه تجديد التعاقد مع شركة الصباح للإنتاج مُنتجة العمل، بسبب بعض الانتقادات لديه للمسلسل.

وأكد الفنان السوري من خلال منشور عبر إنستغرام أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا، وطالب المواقع بتوخي الحيطة والحذر عند نشر هذه النوعية من الأخبار، واصفًا الموضوع بـ "المُخزي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي خولي مع ما نشره، مؤكدين أنه من المستحيل أن يطلق مثل هذه التصريحات بخصوص عمل ما زال يعرض على الشاشة، وضد شركة مثل الصباح تُنتج سنويًا عددًا كبيرًا من الأعمال العربية، حتى وإن كانت ردود الفعل حول المسلسل ليست جيدة.

يُشار إلى ان الفنان السوري قصي خولي يشارك في بطولة مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب اللبنانية نادين نجيم ومواطنه معتصهم النهار، ويواجه العمل انتقادات كثيرة فيما يخص الحبكة والقصة والإخراج.

Advertisements

كما يواجه نجوم العمل انتقادات بسبب أدوارهم، حيث اتهم العديد النجمة نادين نجيم بتكرار نفسها بشكل مبالغ فيه، فيما اُتهم معتصم النهار بالجمود وأن وسامته فقط سبب تواجده في العمل.

أما الفنان قصي خولي، فقد رأى البعض أن أداءه تفاوت في المسلسل، ففي بعض المشاهد استطاع التحليق عاليًا وتقديم أداء مُبهر، فيما خانته موهبته في بعض المشاهد والتي بالغ في الأداء فيها.

إلا أن الأغلبية رأت أن خولي كان الأفضل من بين نجيم والنهار، وأنه بدا كالمحارب؛ لأنه يقدم أداءً مقبولًا وقد يكون جيدًا نوعًا ما بالمقارنة مع حبكة المسلسل والنجوم الآخرين في العمل.