مدينة "كالوغا" الروسية تحتضن مهرجان "الغيتار" الدولي

افتتح في مدينة كالوغا" الروسية يوم 27 مايو مهرجان "عالم الغيتار" الدولي بعرض ثنائي الغيتار الروسي، دانييل كراموف، ورومان ميروشنيتشينكو.

وقال المدير الفني للمهرجان، أوليغ أكيموف، "إن فنان الشعب الروسي، أوليغ ميروشنيتشينكو، يعد من نجوم الغيتار في روسيا. لذلك منحناه وزميله في ثنائي الغيتار المعروف شرف افتتاح المهرجان".

وأضاف أكيموف أن الفنانين من 14 بلدا يشاركون في المهرجان الذي سيقام جزء من برنامجه لأول مرة في مسرح مكشوف حيث يقدم رجل الأعمال الروسي من مدينة سامارا الروسية، فلاديمير أوفيتيسيان، وفرقته الموسيقية " D'Black Russia " برنامج " إنتولوجيا البلوز".



ومن بين المشاركين في المهرجان فرقة "Vargas Blues Band" الإسبانية ، أوركسترا " Musica Viva " من موسكو، عازف الغيتار النمساوي، غلاكو دي نيريا، وغيرهم .

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يذكر أن مهرجان "عالم الغيتار" الدولي يقام في كالوغا الروسية منذ عام 1999 بمبادرة من الموسيقي الروسي أوليغ آكيموف، الذي يتولى كل عام تنظيم فاعليات المهرجان.

وحضر المهرجان خلال 20 عاما ما يزيد عن 100 ألف مشاهد.

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