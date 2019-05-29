تعرف على قائمة زوار محمد نجم فى المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين علي زيارة الفنان محمد نجم في المستشفى التي يتلقى بها العلاج، حيث زاره الفنان محمد هنيدى وعمرو عبد الجليل ومنير مكرم، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأحمد الحلوانى، والفنانة شيرين ونهال عنبر .
وأكد أحد أقارب محمد نجم أن هناك تحسنا في الحالة الصحية لنجم ولكن بشكل بطىء .
يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر".
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