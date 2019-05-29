شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان لو كانت راجل أو طفلة كانت هتبقي إزاى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفلتر الجديد الذي أضافه تطبيق "سناب شات"، تريند عالمي وذات شهرة واسعة، والذي يمكن المستخدمين عليه من تغير ملامح الوجه، وإضافة ملامح أخرى مثل "وجه طفل"، أو تحويل الرجل إلى سيدة والعكس، وهو ما استخدمته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

ونشرت كاردشيان مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي، وهى تستخدم الفلتر الجديد المضاف إلى التطبيق وتحول نفسها إلى "طفل" و"رجل" وإضافة الشارب واللحية إلى ملامحها أثناء قيادتها للسيارة واتجاهها إلى مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والتقطت عدسات المصورين نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 39 عاماً بصحبة المحامى الخاص بها في شوارع ولاية كاليفورنيا والتي رجح الكثيرين أنها كانت تتجه إلى إنهاء بعض الأوراق المتعلقة بطفلها الرابع الذي استقبلته منذ أيام من أم بديلة.

واحتفلت كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست بمرور 5 سنوات على زواجهما، منذ ايام، حيث اصطحب ويست زوجته إلي حفل النجمة العالمية سيلين ديون في لاس فيجاس، حيث ارتدت طقم من اللون الأبيض بينما خرجا من باب جانبي للإبتعاد عن تكدس الجمهور.

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