شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول حفلات عيد الفطر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهي شهر رمضان ويبدأ عيد الفطر المبارك، وينتهي الموسم الدرامى ويبدأ بعده موسم غنائي يستمر خلال أسبوع عيد الفطر، ويحيى نجوم الطرب مجموعة من الحفلات الكبيرة فى السعودية من 5 إلى 8 يونيو فى الرياض و الطائف و الأحساء و الدمام .

وتبدأ حفلات عيد الفطر يوم 5 يونيو بحفلين الأول يحييه رابح صقر و أنغام فى الرياض والثانى فى نفس اليوم لكن فى الطائف يحييه خالد عبد الرحمن و رامى عبد الله.

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وفى اليوم التالى 6 يونيو تقام 3 حفلات الأولي يحييها حاتم العراقى و جابر الكاسر فى الطائف و الحفل الثاني محمد عبده فى الرياض والثالث محمد حماقى و وليد الشامى فى الدمام.

في يوم 7 يونيو تقام حفلتين الأولي يحييها عبد الله الرويشد و أنغام فى الأحساء و الثانية محمد عبد فى الدمام، ويوم 8 يونيو تقام 3 حفلات الأولى لراشد الماجد و داليا مبارك فى الرياض و الثانية عبادى جوهروأصيل أبو بكرفى الأحساء و الثالث تحييه أصالة و حسين الجسمى فى الدمام.



