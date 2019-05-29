شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل زلزال الحلقة 24 اليوم على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان عرض الحلقة الـ24، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاءعلى شاشة DMC، حيث من المتوقع أن يذهب "زلزال"- محمد رمضان للمعلم "منصو" محمود جمعة، ليخبره بأن "صافية"- حلا شيحة خطيبته، وقد تحدث مشاكل بينه وبين المعلم بسبب "صافية".

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.