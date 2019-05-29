شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لحفلها فى المملكة العربية السعودية ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا بمدينة الرياض، فى 5 يونيو المقبل، ثانى أيام عيد الفطر، بمركز الملك فهد .
ونشرت أنغام صورة دعائية للحفل عبر حسابها على "تويتر"، والذى ستحيه مع النجم رابح صفر، وعلقت على الصورة قائلة "انتظرونى هذا العيد فى حفلات العيد السعودية فى الرياض يوم الأربعاء 5 يونيو فى مركز الملك فهد"
أنغام على تويتر
وكانت أنغام قد أحيت حفلات غنائيا كبيرا فى 13 ابريل الماضى، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وسط حضور من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، باٌلإضافة لحضورالشخصيات العامة.
يشار إلى أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، والذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم .
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