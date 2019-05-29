شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل "كلبش3" على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل " كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة ON E، حيث يعاد عرضها فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ومن المقرر أن تكشف الحلقة عن نجاة سليم الأنصارى وبروسلى من من تفجير حقيقى ، خطط له أكرم صفوان- هشام سليم لتصفيته، كما تكشف الحلقة عن الخرائط وأرقام التليفونات الإسرائيلية، فضلا عن الكشف عنمخطط الغاز والبترول فى المنطقة العربية ، بالإضافة إلى أحداث أخرى .

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.