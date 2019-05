شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جون جاري ويليامز عن عمر يناهز 73 عاما فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي النجم العالمي جون جاري ويليامز عن عمر يناهز الـ 73 عاما، المغني الرئيسي لفريق "The Mad Lads " ، والذين غنوا " I Want Someone " و " Don't Have to Shop Around " .

وحسب موقع " thesouthern " أن المخرج جون هوبيل ، الذي يعمل على فيلم وثائقي عن ويليامز ، أكد أمس الثلاثاء إن ويليامز توفي في منزله في ممفيس بتينيسي ، في حين لم يعلن عن أي تفاصيل عن الوقت الدقيق وسبب وفاته .

يذكر أن ويليامز قام بتكوين فرقة The Mad Lads مع وليام براون وجوليوس جرين وروبرت فيليبس في ممفيس بفترة الستينات محققين نجاح مذهل .