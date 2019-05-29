شكرا لقرائتكم خبر عن سيرسى لانيستر تتقمص وجه "جون سنو" فى فلتر سناب شات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت الممثلة لينا هيدي صاحبة شخصية سيرسي لانيستر فى مسلسل Game of thrones، وجه الممثل كيت هارينجتون صاحب شخصية "جون سنو" فى مقطع فيديو جديد لها نشرته، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

واستخدمت سيرسي وجه "جون سنو" في مقطع الفيديو الذي نشرته عن طريق تبديله بالفتلر الجديد الذي إضافة تطبيق سناب شات لإشكاله الجديدة، وكتبت عبر الفيديو "كيت لا يمكن ان ترى هذا ابداً".

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.





وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذي بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.