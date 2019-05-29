شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف Peaky Blinders يعكف على مسلسل مقتبس عن حياة جنود الـ SAS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المؤلف ستيفن نايت صانع مسلسل الدراما والعصابات Peaky Blinders، على تأليف مسلسل جديد يسرد قصة تأسيس القوات الخاصة البريطانية SAS التي استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.

ويستعد نايت إلى إضافة تاريخ الأعمال البطولية التي قام بها جنود من القوات الخاصة البريطانية، وأعماله الشهيرة التي دمرت بها خطوط قوات المحور في الحرب العالمية الثانية وإمكانيات جنود الـ SAS فى هجماتها السريعة بالنيران، والكواليس الأكثر رعباً في الحرب التي أزهقت أرواح الملايين.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن مؤلف مسلسل العصابات الشهير، سيطلع على الكثير من المستندات السرية في ذلك العصر ليتمكن سرد قصة حياة الجنود اللذين ظلوا داخل الظل ولم يتعرف عليهم أحد حتى الآن.

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ونقلت الصحيفة تصريح لستيفن نايت وعد فيه المشاهدين بسرد التاريخ السري لقصة الجنود الاستثنائيين الذين خاضوا المعارك وانتصروا في الحروب ثم اختفوا مرة أخرى في الظل".

وينتظر عشاق ستيفن نايت طرح الموسم الخامس من مسلسل الدراما Peaky Blinders الذي لم يتم التعرف على موعد طرحه حتى الأن، والذي من المقرر ان يسرد حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتي تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.