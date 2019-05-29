سلافة معمار تحرج سيرين عبد النور في "مجموعة إنسان" وتخرج منتصرة

بعد قيام الفنانة سيرين عبد النور بمدّ اليد إلى زميلتها سلافة معمار، رفضت هذه الأخيرة المهادنة، وأكدت أن تصريحها الذي أطلقته عام 2014 كان موثقاً وكانت مقتنعة به.

وكانت سيرين قد ظهرت قبل أيام في برنامج "مجموعة إنسان" على قناة MBC، وردّت في سؤال على تعليقها حول تصريح سلافة معمار لمجلة "سيدتي" بأنّ الممثلات اللبنانيات جميلات ولا يمتلكن الموهبة، وأن سيرين لا تستطيع سوى لعب دور روبي، بإحالة الموضوع إلى الصحافة، والتأكيد أنّ هذه الأخيرة تحوّر كلام النجوم، وأنّ سلافة مقيمة في لبنان وتعرف الممثلات اللبنانيات جيداً، وبالتالي من غير المنطقي أن تصرّح تصريحاً كهذا.

وقد أحدث تصريح سيرين ضجّة، واتهمها صحافيون بأنّها تحاول مصالحة زميلتها على حساب مصداقية الصحافة، لتأتي سلافة في البرنامج نفسه وتسدّد ضربة لسيرين، من خلال تأكيدها أن ما ورد في المجلة كان تصريحها وهو يعكس قناعاتها.

وأكدت لسيرين أنها ليست مقيمة في لبنان بل في سوريا، وبأنّها كانت تتمنى لو أن إجابتها المهادنة كانت كذلك في العام 2014 لأنّ القضية تحولت إلى حرب عنصرية.