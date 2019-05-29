أحمد فهمي وماغي بو غصن يعلنان الحرب ويغرّدان بقسوة

قبل أيام من انتهاء السباق الرمضاني، رفع الفنان أحمد فهمي وزميلته في بطولة مسلسل "بروفا" ماغي بوغصن الصوت عالياً في وجه الأقلام التي تتقاضى المال لتحارب الأعمال الفنية، دون تسمية من يقف خلفها.

وبدا هجوم الممثلين مستغرباً، خصوصاً أن عملهما حظي بالكثير من الإشادة والنقد الإيجابي.

فقد كتب أحمد عبر حسابه الخاص على "تويتر" "فيه شيء مهم اسمه شرف المهنة.. وكل مهنة ليها قَسَم بيحلف عليه من يعمل بها .. ليعاهد الله و المجتمع على استخدام أدواته بشرف .. نصيحة لقلة قليلة من الصحفيين المرتزقة "المال يزول و الممول يزول، الباقي شرفك وكلماتك أمام الله و الناس" و مافيش حاجه بتستخبي وكل شيء بيَّن.. نصيحة".

أما ماغي فكتبت "بغض النظر عن الناس يلي بمئة وج..والمصلحجية، والمخادعة إلخ إلخ.... في ناس بتكون بظهرك متل السيف ...والوفاء عنوانها وبلا ما تخليك تعرف. لهيدول الناس بقلن بحبكن والدني بعدها بألف خير".

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وقد قام أحمد بعمل ريتويت لتغريدة ماغي موافقاً إياها على ما كتبته.

وكان مسلسل "بروفا" قد واجه مشكلة لدى بداية عرضه، عندما قامت محطة LBCI بتغيير مواعيد عرضه ثلاث مرات، ما حرمه من شريحة واسعة من الجمهور.