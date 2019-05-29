قصي خولي في أقسى هجوم على الصحافة

منذ تغّيب الممثل قصي خولي عن سحور شركة "الصباح" وتأكيد الصحافة أنّ ثمة مشاكل بينه وبين زميلته في مسلسل "خمسة ونص" نادين نجيم، سرت شائعات مفادها أنّ قصي ينوي عدم التعاقد مجدداً مع الشركة، رغم أنّ المنتج صادق الصباح، في تصريح له، قال إنّ قصي اليوم هو من أكثر النجوم المطلوبين من قبل الشاشات والمعلنين.

قصي سارع إلى الرد على الشائعات وفبركة حوار على لسانه، فكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "الصحافة أمانة وكلمة موثوقة الصحافة نزاهة ومصداقية ليست كذبا وتلفيقا وتصّيدا للخبر فقط أسف على هكذا صحافة وصحفيين".

وتابع قائلاً " هذا الحوار ليس له أساس من الصحة للأسف وارجو من المعنين متابعة مصداقية الصحفيين العاملين لديهم قبل النشر".

يذكر أن قصي لم يحضر الافطار بسبب تواجده في مهرجان "كان" بدعوة خاصة، واعتذر من المنتج صادق الصباح الذي تفهّم اعتذاره.