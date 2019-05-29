نجمات رمضان 2019 وازواجهن الأكثر وسامة

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مواضيع كثيرة ألقينا عليها الضوء خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بما يتعلق بنجمات مسلسلات رمضان 2019 وجمالهن واطلالتهن وأدوارهن البطولية، الا اننا لم نتكلمعن الجنود المجهولين وراء هؤلاء النجمات أو أزواجهن الذين قاموا بدعمهن ليصلن الى ما هن عليه اليوم.
أكثرهم وسامة وشهرة فريد رحمة زوج النجمة سيرين عبد النور بطلة مسلسل الهيبة الحصاد الذي ما زال يدعمها في مسيرتها الفنية والتمثيلية تحديداً حتى أنه يرافقها مكان التصوير ويدعمها.
أيضا هادي أسمر زوج النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل خمسة ونص ما زال يرافقها في كثير من الأحيان خلال عملها وهو الداعم الأول لها.
النجم السوري وائل رمضان زوج النجمة سلاف فواخرجي بطلة مسلسل هوا أصفر هو من بين أزواج النجمات العرب الأكثر وسامة وهو داعم لزوجته كونه زميل لها في الفن والتمثيل.
أيضاً النجم حسن الرداد زوج النجمة ايمي سمير غانم بطلة مسلسل سوبر ميرو يعتبر من بين أزواج النجمات الأكثر وسامة كونع يتمتع بملامح جذابة وقد فاز بقلب ايمي وهما من أسعد الثنائيات في الوطن العربي.
تابعوا الصور واختاروا الزوج الأكثر وسامة بين أزواج نجمات رمضان 2019.
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