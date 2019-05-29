غادة عبد الرازق تكشف حقيقة خلافها مع الهام شاهين



استضافت الإعلامية جيهان عبدالله النجمة غادة عبدالرازق عبر برنامجها رسايل الذي تقدمه عبر محطة نجوم إف إم الإذاعية، وتطرقت غادة عبدالرازق في حديثها عن مسلسلها الجديد «حدوتة مرة»، الذي قالت عنه إنه من أفضل الأدوار التي قدمتها طوال مشوارها الفني، وأن الشخصية الشريرة التي تقدمها خلال أحداث العمل، لاقت الكثير والكثير من ردود الأفعال الطيبة التي تثبت نجاح العمل.

وكشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن أنها هنأت المخرج محمد سامي على مسلسله الجديد «ولد الغلابة»، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وإنجي المقدم.

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حقيقة الخلاف مع مجدي كامل

وحرصت على كشف حقيقة خلافها مع الفنان مجدي كامل، وقالت إنه لا يوجد أية خلافات بينهما تماماً، والدليل على ذلك هو مشاركتنا في عملٍ سوياً، وأعتقد أن أغلب مشاهدي معه.

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كما نفت أيضاً، وجود أية خلافات بينها وبين النجمة إلهام شاهين، وقالت إنها تكن لها كل حب واحترام وتقدير، ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة.

مسلسل السيدة الأولى، هو المسلسل الأهم في تاريخ غادة عبدالرازق

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وأكدت أن أفضل الأعمال الفنية التي قدمتها طوال مشوارها الفني، هو مسلسل السيدة الأولى ومسلسل الكابوس، وأكدت أنه من الصعب أن يجمعها عمل فني بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ لأن كلاً منهما له نجوميته الخاصة، ومن الصعب أن يجتمعا سوياً في عمل فني واحد.

وتمنت غادة عبدالرازق تجسيد شخصية شجر الدر أو الملكة حتشبسوت في عمل فني؛ لأن هذه الشخصيات التاريخية بها الكثير والكثير من الدراما التي تتيح لنا أن نقدمها بشكل مميز.