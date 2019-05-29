ابنة بيومي فؤاد: هذا أكثر ما يضايقني في والدي

استضاف برنامج مجموعة إنسان، الذي يعرض عبر شاشة إم بي سي، النجم بيومي فؤاد وأصغر بناته، وتحدثت عما يضايقها في والدها، وقالت إنه دائماً ما يبتعد عنهم بسبب انشغاله في تصوير أعماله، وهذا لا يتيح لها الجلوس معه لفترات طويلة.

تعرف على الدور الذي تحبة ابنة بيومي فؤاد لوالدها

اقرئي أيضا : مايا دياب تسيء لزملائها الفنانين وتصفهم بـ«منتهي الصلاحية»

وردت على تساؤل مقدم البرنامج حول أفضل الأعمال التي تحب رؤية والدها بها وقالت، أحب فيلم أوشن 14 وشخصية الدكتور ربيع التي قدمها في مسلسل الكبير أوي مع أحمد مكي.

وكشفت الفتاة الصغيرة عن أنها تحب والدها بشكل كبير للغاية وأكثر من أي شخص آخر، ومزح مع والدها خلال البرنامج بسبب علاقتها بوالدتها.

لأول مرة بيومي فؤاد يكتفي بدور واحد فقط

Advertisements

الجدير بالذكر، أن بيومي فؤاد اكتفى بالظهور كضيف شرف في عدد من الأعمال الدرامية التي تعرض حالياً خلال الموسم الرمضاني الجاري، ومن بينها: مسلسل الواد سيد الشحات، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن، وهنا الزاهد، كما شارك في مسلسل «سوبر ميرو»، الذي يقوم ببطولته إيمي سمير غانم، ومحمد سلام، وسمير غانم، وينتظر خلال الأيام المقبلة طرح فيلمه الجديد «كازبلانكا»، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، ولبلبة، ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال.



شاهدي الفيديو :