هل أصيبت رجاء الجداوي بجلطة؟ التفاصيل الكاملة لمرضها

تنتظر النجمة رجاء الجداوي خلال الساعات الجارية، قرار الأطباء المعالجين لها، بشأن عودتها إلى منزلها واستئناف حياتها بشكل طبيعي، وذلك بعد أن تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، ونقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

الأطباء قرروا أن توضع تحت الملاحظة؛ خوفاً على صحتها

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حيث تعرضت النجمة رجاء الجداوي لهذه الأزمة بعد عودتها من دولة الإمارات مباشرة؛ حيث تواجدت هناك لمدة 3 أيام لإنهاء أحد أعمالها الخاصة، وخلال تواجدها بمطار القاهرة الدولي، شعرت بدوار شديد وسقطت على الأرض، ونقلت بعدها للمستشفى وخضعت للعديد من الفحصوات الطبية، ووجد الأطباء أن حالتها الصحية متدهورة للغاية بسبب ارتفاع ضغط الدم، وقاموا بوضعها داخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة، وبعدها نقلت إلى إحدى الغرف العادية، ومنع عنها الأطباء الزيارة خلال الفترة الأولى من تواجدها بالمستشفى.

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آخر أعمالها في التليفزيون، يوميات زوجة مفروسة

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يشار إلى أن آخر أعمال النجمة رجاء الجداوي، كان مسلسل يوميات زوجة مفروسة، مع الفنانة داليا البحيري، وتخوض الموسم الرمضاني الجاري من أمام مايك الإذاعة بمسلسل حكاوي دكتور نفساوي، ومسلسل سعيدة مش سعيدة، كما انتهت مؤخراً من تصوير دورها في فيلم أعز الولد، الذي ستظهر خلال أحداثه كضيفة شرف مع كوكبة من نجوم الفن، من بينهم: عمرو يوسف، وكندة علوش وغيرهم من نجوم الفن.