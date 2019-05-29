أحمد سعد يفاجئ جمهوره بهذا الفيديو .. شاهدوا ما الذي فعله!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:54 مساءً - فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره من خلال حسابه على موقع إنستغرام بنشر مقطع فيديو وهو يرفع أذان الفجر.

وعلق على المقطع وكتب: “ألف حمد وألف شكر ليك يارب على فرصة رفع أذان الفجر في رمضان في العشرة الأواخر”.

ونال هذا الفيديو إعجاب العشرات من متابعيه، كما أعجب عدد من النجوم ومنهم أصالة وخالد سليم، وكتب أحد متابعي سعد :”صوتك للأذان والقرآن افضل من الأغاني “، وكتب آخر :” ما شاء الله ربنا يزيدك ويزدنا تقرب منه”.