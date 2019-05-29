موقف طريف.. محمد رمضان يغني”مافيا” لحلا شيحة في كواليس “زلزال”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:54 مساءً - تشهد كواليس تصوير مسلسل “زلزال” الكثير من المواقف الطريفة التي تجمع بين أبطال المسلسل.
نشر واحد من الحسابات المتابعة للمسلسل فيديو للفنان محمد رمضان وهو يغني مقطعا من أغنيته الشهيرة “مافيا”، وأمامه بطلة المسلسل حلا شيحة وينظر لها عند ذكر اسم شخصيتها “صافية”.
مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.
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