شاهدوا.. صابرين تكشف سر العلامة المتواجدة أسفل عينها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:54 مساءً - اندهشت الفنانة صابرين من معرفة “شيخ الحارة” لأسباب العلامة التي توجد أسفل عينها، أثناء حلولها ضيفة بحلقة يوم الاربعاء.

وكشفت صابرين أن العلامة هي جرح منذ طفولتها وهي بعمر 7 سنوات، وتخبئه بوضع المكياج عليه، حيث كانت تسكن في منطقة عابدين وأثناء عبورها الطريق بأحد الأيام كانت تلتفت لرؤية والدها الذي يجلس على المقهى، وفوجئت بأتوبيس مسرع يتجه نحوها وتفاداها السائق وقتل 7 أشخاص بمحل كشري، وأصيبت هي بجرح عميق أسفل عينها.

وقالت صابرين أنها منذ طفولتها كانت مسؤولة عن أسرتها، وتحزن لان الناس لاتعرف شيئا عن قصة كفاحها، وتذكرت إنها كانت عندما تشاهد لعبة ما وتتمنى اقتنائها، كانت لا تستطيع الحصول عليها لأن المال الذي بحوذه والديها لا يكفي سوى لوجبة اليوم المقبل فقط.

أعربت الفنانة صابرين عن استنكارها الانتقادات التي وجهت لها وخاصة فيما يخص الباروكة التي تظهر بها، وكذلك الهجوم عليها مع كل عمل فني تقدمه ، وبكت قائلة: بعد كل هذا المشوار الصعب والتعب أجد البعض ينتقدني أو يتحدث عن أنني اتبع فتوى ما..عيب”. وتابعت “دع الخلق للخالق، الله هو من يحاسبنا على ما نفعله في حياتنا”.