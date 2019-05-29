أب يعاقب أولاده ب ” مسدس صعق “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 02:54 مساءً - أعلنت الشرطة اليابانية اليوم اعتقالها لرجل يبلغ من العمر ( 45 ) عاما من مدينة كيتاكيوشو قام باستخدام ” مسدس صعق ” لتأديب أولاده الثلاثة كعقوبة لهم عندما خالفوا قواعده .

وأولاده هم ابنتين تبلغان من العمر 17 و 13 عاما وابن لديه 11 عاما .

وصرح مسئول في الشرطة أن الإبن أصيب بحرق طفيف في ذراعه أما الفتاتين فلا توجد بهما إصابات ظاهرة .

وتعددت في الآونة الأخيرة قضايا وأحداث إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم في اليابان مما دفع البرلمان الياباني للسعي لحظر العقاب الجسدي .

ووافق أعضاء مجلس النواب يوم أمس بالإجماع على خطة لحظر العقاب الجسدي للأطفال على يد آبائهم .