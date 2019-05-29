أول تعليق لندى بسيوني بعد وقوعها ضحية مقلب رامز في الشلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية ندى بسيوني، على وقوعها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وقالت ندى بسيوني، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “رامز خدني مقلب حرامية بس الأخوة وعشرة العمر تغفرله، مع إن أول تعييني كمعيدة في فنون مسرحية كنت بدرسله.. لقد وقعنا في الفخ”.

وكانت ندى بسيوني قد تم الإيقاع بها بعد إيهامها بالمشاركة في إحدى برامج المسابقات والتي تحمل اسم “جمد قلبك”، مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

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وأصيبت ندى بحالة رعب شديدة، بعد سقوطها في النهر وحاول رامز جلال، المتنكر في زي رجل الإنقاذ مساعدتها للصعود للزودياك من المياة ومساعدتها على الإمساك بالحبال التي في جانبه حتى لا تسقط وسط المياة بفعل الشلال.

وكانت ندى، قد دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد مشاهدتها لغوريلا لرامز جلال، وحرصت على إخفاء وجهها خاصة مع اقتراب الغوريلا والمتنكر في شخصيتها الفنان رامز جلال، والذي اضطر للكشف عن وجهه بسبب الرعب الذي أصيبت به.

واحتضنها رامز جلال، للتخفيف عنها قائلًا: “على فكرة يا جماعة كانت مدرستي في المعهد، ومن عملني حرفًا صرت له غوريلا”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها ندى بسيوني ضحية لمقلب رامز جلال، في برنامجه الذي اعتاد تقديمه طوال السنوات الماضية.