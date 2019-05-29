مهرجان الدار البيضاء يفتح باب تلقي أفلام الدورة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بدء تلقي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية، التي تعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول، عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.casablancaarabfilmfestival.com.

وقالت رئيسة المهرجان فاطمة النوالي، لـ"العين الإخبارية"، إنه باب تلقي الأفلام حتى منتصف أغسطس/آب، مشيرة إلى إضافة في دورته الثانية مسابقة للأفلام الروائية القصيرة التي لا تزيد مدة عرضها على 30 قيقة.

ولفتت إلى أن لائحة المهرجان تنص على عرض الأفلام المنتجة عامي 2018 و2019، وألا تكون عرضت من قبل داخل المغرب، سواء جماهيريا أو في مهرجانات سينمائية أخرى.

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وأضافت: "المهرجان يسعى لخلق حالة من الحوار بين السينمائيين العرب، ونبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، فمن بين أهدافنا الرئيسية تحقيق نوع من التواصل بين السينمائيين من المحيط إلى الخليج، آملين أن يسهم في مزيد من التعاون بمجال السينما بين البلاد العربية".

وأوضحت أن المهرجان حريص على وجود أكبر عدد من الدول العربية في فعالياته المختلفة، سواء من حيث المشاركة بالأفلام أو الندوات أو لجان التحكيم.

وعرض مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الأولى 25 فيلما عربيا، بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما العربية من المحيط إلى الخليج.