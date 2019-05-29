خاص- مروان حداد: الارقام التي ينشرها البعض على مواقع التواصل مجرّد هرطقة

أثار الناقد الفني د. جمال فياض الجدل بعدما نشر نسب مشاهدة المسلسلات عند المُشاهد اللبناني منذ بداية شهر رمضان أي 6 أيار وحتى تاريخ 27 أيار الجاري، وذلك بحسب شركة GFK. وأتت النتائج على الشكل التالي:

“الهيبة-الحصاد” المركز الاول على شاشتي MTV (الساعة 8.30)و MBC4 (الساعة 6.00) بنسبة وصلت الى 14.72%

مسلسل “خمسة ونص” المركز الثاني على شاشتي MTV (الساعة 10.30)و MBC4 (الساعة 5.00) بنسبة وصلت الى 14.68%

مسلسل “آخر الليل2” المركز الثالث شاشة “الجديد” الساعة 9.30 بنسبة وصلت الى 14.42%.

مسلسل “انتِ مين” المركز الرابع شاشة MTV الساعة 9.30 بنسبة وصلت الى 13.53%.

مسلسل “الباشا2” المركز الخامس شاشة “الجديد” الساعة 8.30 بنسبة وصلت الى 12.99%.

مسلسل “دقيقة صمت” المركز السادس “الجديد” الساعة 10.30 بنسبة وصلت الى 10.16%.

مسلسل “أسود” المركز السابع LBCI الساعة 8.30 بنسبة وصلت الى 7.37%.

مسلسل “بروفا المركز الثامن LBCI الساعة 7 مساءً بنسبة وصلت الى 6%.

مسلسل “هوا اصفر” المركز التاسع “الجديد” الساعة 7 مساءً بنسبة وصلت الى 5.53%.

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مسلسل “الكاتب” المركز العاشر LBCI الساعة 9.30 بنسبة وصلت الى 3.60%.

موقع “الخليج 365” اتصل بالمنتج مروان حداد للوقوف عند رأيه بالأرقام الواردة أعلاه خاصة ان مسلسل “الباشا” الذي تنتجه شركته يحقق نسبة مشاهدة عاليّة جداً منذ بداية عرضه وحتى الآن وذلك بعدما نشر “حداد” على حسابات الشركة عدة مرات نسب المشاهدة الكبيرة لـ “الباشا” والذي تفوّق على كل المسلسلات اللبنانية.

صاحب شركة مروى غروب ردّ عبر موقع “الخليج 365” على هذه الأرقام، وأكد انها غير دقيقة وربما تم نشر هذه الأرقام من باب “البروباغندا” او التمويه أو بحسب مصلحة شركة الإنتاج كي ينشر الاحصاءات التي تناسبه.

وأضاف “حداد” شارحاً أن الأحصاء المنشور مجموع به محطتي MBC4 و MTV مع بعضهما وهذه تسمّى “هرطقة”، لأن بعلم الإحصاء لا يمكن ان يتم جمع رقمين لمسلسل يتم عرضه مرتين. وتابع متساءلا “لماذا لا تجمع شركة مروى غروب كل نسب المشاهدة عن عرض “الباشا” أكثر من مرّة؟ بما فيها المشاهدات على قناة شركة مروى غروب الرسمية عبر موقع يويتوب حيث تُسجل كل حلقة يومياً ما يعادل 150 الف مشاهدة وأكثر؟”.

وتابع: في علم الإحصاء لا تأخذ الشركة إلا برقم واحد لأن علمياً لا يمكن حصر المجموع فهناك جمهور ربما مهووس بمسلسل معين او بفنان مُعين ويتابعون المسلسل نفسه أكثر من مرّة لذا لا يمكن احصائهم بهذه الطريقة. وأضاف أن علم الاحصاء يقول أن كل محطة تعرض نسب المشاهدة التي تحصدها وليس جمع محطتين مع بعضهما.

وكشف الى أنه سيقدّم دراسة شاملة حول الأرقام الصحيحة والإحصاءات سينشرها في الوقت المناسب بعد شهر رمضان والمبنية على أرقام شركتي ايبسوس و GFK وسيهنئ حينها الفائز بالمرتبة الاولى.

وشدّد “حداد” أن هناك شركتين في لبنان للاحصاءات وهما ايبسوس و GFK . ولكن ايبسوس هي الوحيدة المعترف بها من قبل شركات الاعلانات يعني ان الشركة الرسميّة هي ايبسوس.

وكرر مروان حداد أن الأرقام التي تم نشرها من قبل “فياض” غير دقيقة لأن من المفروض ان نفصل المحطات.

كذلك قام مروان حداد بنشر نتائج حلقة يوم أمس تاريخ ٢٨ أيار بحسب شركة ايبسوس على القنوات اللبنانية: (الباشا :١٦% آخر الليل: ١٥،٦% الجديد). (انتِ مين: ١٥،٦% الهيبة: ١٣% خمسة ونص: ١٣% MTV).

أيضاً كان لمقدم البرامج ونجم الكوميديا هشام حداد رأياً في هذا الموضوع وغرّد رداً على أرقام جمال فياض بالقول: “بكل موضوعية صديقي أرقام غير صحيحة وغير علمية… أرقام بعض المسلسلات مبنية على مجموع عرضها على محطتين وهذا لا يجوز الا اذا انطبق على كل الأعمال بحساب الاعادة و تصبح العملية معقدة”.