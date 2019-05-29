باسل خياط يتصدر "جوجل".. ما علاقة زوجته ناهد زيدان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الفنان السوري باسل خياط حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور والمتابعين، حتى تصدر قائمة البحث عبر جوجل، الأربعاء، وذلك بعدما نشر صورة تجمعه بزوجته ناهد زيدان، كشفت عن مدى جمالها وتناغهما.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها خياط صورة لزوجته، إلا أنها جعلت محرك البحث يتحرك باتجاههما من قبل الجمهور، دون معرفة السبب في ذلك.

وأصبحت ناهد زيدان مألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل صورها المنشورة برفقة زوجها باسل خياط، حيث اعتاد الزوجان على مشاركة جمهورهما عبر منصات السوشال ميديا في أغلب نشاطاتهما، وآخر إطلالاتهما، بالإضافة إلى إظهار مدى العلاقة والحب التي تجمعهما.

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وكان باسل خياط كشف في وقت سابق أنه قبل أن يلتقي بزوجته ناهد زيدان كان يحلم بأن يتزوج من فتاة لديها شامة في وجهها، وتحديدًا أسفل فمها مثل الشامة الموجودة على وجه زوجته حاليًا.

وأضاف وقتها أن ناهد كانت إحدى معجباته، وعندما التقت به وعبرت عن إعجابها الشديد به، لفتت نظره منذ اللحظة الأولى، بسبب جمالها وطريقتها الملفتة، لتتطور علاقتهما ويرتبطان بعد فترة.