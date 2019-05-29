ناعومي كامبل تتصدّر المشهد بفستان الشال في عرض غوتشي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق فعاليات عروض دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "غوتشي"، لعرض مجموعتها كروز 2020 يوم أمس الثلاثاء في روما، قادت عارضة الأزياء العالمية "ناعومي كامبل" حشد المشاهير الذين كانوا ضيوف العرض.

وبإطلالة دراماتيكية، وصلت كامبل مكان الحدث مُرتديةً فُستان الشّال، وكأنه قِماشة حريرية فاخرة سوداء ربطتها في المُنتصف بعُقدة وإكسسوار، لتنسدل طبقات من الطّيات التي تزيّنت أطرافها بلمسة ذهبية على شكل نقشة السلاسل.

واقتصرت ألوان إطلالة ناعومي على الأسود والذّهبي؛ إذ انتعلت في قدميها صندلًا مكشوفًا لونه ذهبي، وتزيّنت بمُجوهرات الذّهب، بل واعتمدت تسريحة الجدائل الصّغيرة الذّهبية بين خصلاتها الدّاكنة.

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وعن اللمسة الأخيرة في الإطلالة، وضعت العارضة المُخضرمة كابًا أسود ببطانة وردية، أعطاها مظهر سيّدات المُجتمع الرّاقيات، في حين اعتمدت مكياج عيون السموكي وأحمر الشّفاه الدّاكن.

ومن النّجوم والمشاهير الذين حضروا عرض الأزياء، كُل من ألتون جون، وسورشا رونان، وزوي سالدانا، ورئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية إدوارد إنينفول.