داليا مصطفى تكشف عن مسلسلها المفضل في رمضان

أشادت الفنانة داليا مصطفى بمستوى مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذي يُعرض على عدد من الفضائيات المصرية والعربية في رمضان الحالي.

وقالت مصطفي، لـ24، إن شعبان يواصل تقديم أعمال تلفزيونية ناجحة، كان آخرها "أيوب" ويواصل التقدم في "أبوجبل"، الذي أعجبت بخطوطه الدرامية وشخصياته المتعددة، مضيفة أنها لم تشاهد سوى مقتطفات من المسلسلات الأخرى، لانشغالها بتصوير دورها في مسلسل "قمر هادي"، الذي تصل عدد ساعات تصويره إلى 18 ساعة في اليوم الواحد.

وفي سياق مختلف، وصفت الفنانة الشابة تجربتها في مسلسل "قمر هادي" بالثرية، معربة عن سعادتها بتعاونها مع الفنان هاني سلامة، لكونه ممثل محترف وشخص خلوق إلى أقصى درجة.

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ويشارك في بطولة "قمر هادي" يسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وكوكبة من النجوم، من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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