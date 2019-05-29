مفاجأة بشأن وجود حلقات إضافية من "صراع العروش" بعد النهاية المأساوية

تركت النهاية المأساوية لمسلسل "صراع العروش" الباب مفتوحًا لإمكانية وجود حلقات تكميلية إضافية، في الوقت الذي خرج فيه مدير برامج شبكة "HBO" الأميركية، كيسي بلويز مجيبا عن هذه التساؤلات.

وتحدث بلويز في مقابلة صحفية مع مجلة "Hollywood Reporter" عما إذا كان هناك حلقات إضافية للمسلسل لتتبع رحلات آريا في الغرب، ليجيب قائلا: "كلا، كلا، كلا.لا"، أريد أن يكون هذا المسلسل،" Game of Thrones"، مسلسل دان وديفيد- شيئًا متفردًا قائمًا بذاته. لا أريد انتزاع الشخصيات من عالَمهم الجميل الذي صنعوه ووضعهم في عالَم آخَر يشكله شخص آخر".

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وأضاف"نهاية قصة آريا، التي اقتصرت على إبحارها بعيدا، لم تكن جيدة، لكنها على الأقل لم تكن الأسوأ. في الواقع، من بين كل النهايات السيئة، ربما تكون هذه النهاية هي الأكثر منطقية بعد نهاية سانسا"، ليختتم حديثه "لقد أمضينا بعض الأوقات الرائعة، لكنني لست في مزاج يسمح بتمديد قصص الشخصيات الرئيسة بعد تلك النهاية البشعة التي شاهدناها. وأحسب أن معظم المشاهدين يتفقون تماما مع تقييمي للوضع".

ويعتبر "صراع العروش" أنجح مشروع تلفزيوني خلال السنوات التسع الماضية، الذي نال شعبية خاصة في جميع أنحاء العالم. حتى أنه ساهم في إثراء اللغة الإنجليزية، لفترة من الوقت على الأقل، فعلى سبيل المثال، فعل "dracarys"، أي الحرق كليا، وهو فعل مشتق الأمر، الذي كانت دنيرس تارغارين توجهه لتنانينها لإطلاقهم إلى المعركة.

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