شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..كيلى جينر وابنتها "ستورمى" بكواليس جلسة تصوير Kylie Skin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر الكثير من الوقت مع ابنتها الوحيدة " ستورمى " ، و قد فاجأت كيلي البالغة من العمر 21 عاما مرتادي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" و الذي بلغ عددهم اكثر من 136 مليون شخص بنشرها صور جديدة التقطتها مع ابنتها "ستورمي بطريقة الـ " selfie mirror " ، و ذلك بكواليس جلسة تصوير خاصة بـ " Kylie Skin .

من جهة أخرى استثمرت كيلي جينر العدد الضخم علي صفحتها لتروج لمنتجاتها الخاصة بالبشرة " Kylie Skin " و نشرت عدد من ردود الافعال الايجابية عن منتجاتها .

كيلي وابنتها

كيلي وابنتها

كيلي وابنتها

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اراء معجبي كيلي بمنتجاتها الخاصة بالبشرة



اراء معجبي كيلي بمنتجاتها الخاصة بالبشرة



اراء معجبي كيلي بمنتجاتها الخاصة بالبشرة