شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البارون يوافق على زواج علي من داليدا فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة مسلسل حكايتي الـ23 للنجمة ياسمين صبرى، لقاء "على" - أحمد صلاح حسنى، بجده "صقر البارون"- جميل برسوم، وأخبره بأنه فى أشد الاحتياج لـ "داليدا"- ياسمين صبرى. وبعد ذلك قرر البارون أن يتزوج على داليدا، وطلب منه أن يذهب ليصالحها وأن يتزوج منها فى أسرع وقت، فتهلل على فرحا بما سمع، وبعد ذلك غادر على والفرحة في عيونه، حتى انفرد البارون بنفسه يعاتبها على ما قرر وعلى ما فعله ويراه إهدارا لدم ابنه الذى قتل غدرا، ثم يدعو الله أن يلهمه الصبر. Advertisements مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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