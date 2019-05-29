شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر دخول نجم GOT لمصحة نفسية في ولاية كونيتيكت الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير التى نقلتها بعض الصحف العالمية صباح اليوم، أن الممثل كيت هارينجتون صاحب شخصية "جون سنو" في المسلسل التلفزيوني الشهير Game of thrones يخضع للعلاج داخل أحدى المصحات النفسية لتلقى بعض العلاج نتيجة الإجهاد الذي تعرض له في الموسم الأخير من السلسلة.

ووفقاً لجريدة "فاريتى" فإن هارينجتون يمكث داخل منتجع صحي فاخر في ولاية كونيتيكت منذ الشهر الماضي قبل عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن لـ GOT التى عرضت يوم 19 مايو الجاري.

وأضافت الجريدة في تصريحات نقلتها عن مصادر مقربة من نجم GOT، أن الممثل تعرض للكثير من الضغوط والإجهاد الفترة الأخيرة من تصوير الموسم الثامن، بعد معرفته النهاية التي ستختتم بها الحلقة الأخيرة وهى قتله لحبيبته دينيريس تايجريان.

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وظهر على هارينجتون، الإجهاد في الفيلم الوثائقي Last Watch الذي كشفت عنه شبكة HBO أمس، والذي ألمح عن الضغوط التي واجهها الممثل وانهياره بالبكاء بعد معرفته بالنهاية، والتي قال عنها في أحد لقاءاته "عند معرفتي للنهاية، صدمت، وانطفأت عيني وبكيت بشدة".

ومن المقرر أن يخرج نجم GOT من المركز الصحي فى غضون الأيام القليلة القادمة، بعد تعافيه من الإدمان على الكحول وإسدال الستار على نهاية الموسم الثامن التي كانت تمثل ضغط كبير له في حياته النفسية.

وشهدت الحلقة الأخيرة من GOT مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.