شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأجيل إريانا جراند حفلين غنائيين بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت أمس النجمة العالمية إريانا جراند بتأجيلها حفلين غنائيين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، حفل أمس الثلاثاء 28 مايو و اليوم الأربعاء 29 مايو، وذلك بسبب مرضها الشديد.

فقد كشفت إريانا جراند البالغة من العمر 26 عام عبر الـ story الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع "انستجرام" فكتبت : "استيقظت مريضة بشكل لا يصدق اليوم، توجهت إلى طبيبي والذي نصحني بضرورة تأجيل هذه حفلاتي اليوم والغد .. سامحوني أنا احبكم وسأعود أفضل من أي وقت مضى في أقرب وقت ممكن. أحبكم" .